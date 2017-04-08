Виктор Вальдес
№26
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 янв. 1982 (39) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 17:00
Мидлсбро
0 : 0
Бернли
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Мидлсбро
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:45
Халл Сити
4 : 2
Мидлсбро
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Халл Сити
4
Мидлсбро
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 15:30
Суонси
0 : 0
Мидлсбро
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Суонси
0
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
19.03.2017 19 марта 2017 вс 15:00
Мидлсбро
1 : 3
Манчестер Юнайтед
19.03.2017 19 марта 2017 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Мидлсбро
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
04.03.2017 04 марта 2017 сб 18:00
Сток Сити
2 : 0
Мидлсбро
04.03.2017 04 марта 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сток Сити
2
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Мидлсбро
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
1
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 18:00
Мидлсбро
0 : 0
Эвертон
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Мидлсбро
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 20:30
Тоттенхэм
1 : 0
Мидлсбро
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Тоттенхэм
1
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
Мидлсбро
1 : 1
Вест Бромвич
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Мидлсбро
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:00
Мидлсбро
1 : 3
Вест Хэм
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Мидлсбро
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 18:00
Уотфорд
0 : 0
Мидлсбро
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Уотфорд
0
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
31.12.2016 31 дек. 2016 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Мидлсбро
31.12.2016 31 дек. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
2
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
26.12.2016 26 дек. 2016 пн 18:00
Бернли
1 : 0
Мидлсбро
26.12.2016 26 дек. 2016 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Бернли
1
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 18:00
Мидлсбро
3 : 0
Суонси
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Мидлсбро
3
Суонси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
14.12.2016 14 дек. 2016 ср 22:45
Мидлсбро
0 : 3
Ливерпуль
14.12.2016 14 дек. 2016 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Мидлсбро
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 23:00
Мидлсбро
1 : 0
Халл Сити
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Мидлсбро
1
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 18:00
Лестер Сити
2 : 2
Мидлсбро
90'
90'
90'
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лестер Сити
2
Мидлсбро
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:00
Мидлсбро
0 : 1
Челси
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Мидлсбро
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 18:00
Манчестер Сити
1 : 1
Мидлсбро
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 17:00
Мидлсбро
2 : 0
Борнмут
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Мидлсбро
2
Борнмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур