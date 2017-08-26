Дельвин Ндинга
№88
Полузащитник
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Команда
Сивасспор
Гражданство
Конго
Дата рождения
14 марта 1988 (33) года
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 20:00
Локомотив
2 : 1
Урал
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
2
Урал
1
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 17:30
Локомотив
0 : 2
Тосно
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0
Тосно
2
был в запасе
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
Рубин
1 : 1
Локомотив
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
1
Локомотив
1
был в запасе
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 20:00
Локомотив
1 : 0
СКА-Хабаровск
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Локомотив
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
30.07.2017 30 июля 2017 вс 17:30
Локомотив
1 : 0
Анжи
30.07.2017 30 июля 2017 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
1
Анжи
0
был в запасе
21.07.2017 21 июля 2017 пт 19:30
ЦСКА
1 : 3
Локомотив
21.07.2017 21 июля 2017 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
1
Локомотив
3
был в запасе
18.07.2017 18 июля 2017 вт 19:30
Локомотив
1 : 0
Арсенал
18.07.2017 18 июля 2017 вт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
был в запасе