Исса Ба
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
7 нояб. 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
Гавр
1 : 2
Осер
72'
72'
72'
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Гавр
1
Осер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
Осер
0 : 0
Лорьян
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Осер
0
Лорьян
0
был в запасе
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 21:00
Осер
0 : 1
Монако
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Осер
0
Монако
1
был в запасе
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
Кан
1 : 0
Осер
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
1
Осер
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур