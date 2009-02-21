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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Исса Ба
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
7 нояб. 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
21:00
Гавр
1 : 2
Осер
72'
72'
72'
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Гавр
1
Осер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Осер
0 : 0
Лорьян
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Осер
0
Лорьян
0
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
Осер
0 : 1
Монако
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Осер
0
Монако
1
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Кан
1 : 0
Осер
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
1
Осер
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур