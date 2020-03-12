Робиньо (Робсон Де Соуза)
№70
Нападающий
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 янв. 1984 (37) лет
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
Истанбул Башакшехир
1 : 0
Копенгаген
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Истанбул Башакшехир
1
Копенгаген
0
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала