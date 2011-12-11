Мичел Сальгадо
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 окт. 1975 (45) лет
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 16:30
Сандерленд
2 : 1
Блэкберн
45'
45'
45'
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 16:30
минуты: 1' - 51'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Сандерленд
2
Блэкберн
1
минуты: 1' - 51' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 18:00
Уиган Атлетик
3 : 3
Блэкберн
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Уиган Атлетик
3
Блэкберн
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Блэкберн
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Блэкберн
90'
90'
90'
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 14:45
Блэкберн
4 : 3
Арсенал
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 14:45
минуты: 1' - 18'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Блэкберн
4
Арсенал
3
минуты: 1' - 18' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 18:00
Фулхэм
1 : 1
Блэкберн
87'
87'
87'
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
1
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 17:00
Блэкберн
0 : 1
Эвертон
14'
14'
14'
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Блэкберн
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:00
Астон Вилла
3 : 1
Блэкберн
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Астон Вилла
3
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 17:00
Блэкберн
1 : 2
Вулверхэмптон
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Блэкберн
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур