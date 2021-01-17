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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Диего Лопес
№13
Вратарь
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 нояб. 1981 (39) лет
Рост
196
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. серия а
россия. премьер-лига
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2010/2011
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:00
Эспаньол
0 : 2
Осасуна
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
0
Осасуна
2
был в запасе