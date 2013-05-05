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Теннис
Олимпиада
Алексей Сапогов
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 апр. 1988 (33) года
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
05.05.2013
05 мая 2013
вс
17:30
Краснодар
2 : 0
Волга
05.05.2013
05 мая 2013
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Краснодар
2
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
12:30
Мордовия
1 : 3
Волга
79'
79'
79'
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
12:30
79'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Мордовия
1
Волга
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
13:00
Волга
0 : 3
Анжи
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Волга
0
Анжи
3
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
13:00
ЦСКА
2 : 0
Волга
90'
90'
90'
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
2
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
31.03.2013
31 марта 2013
вс
12:30
Волга
1 : 1
Амкар
69'
84'
69'
84'
69'
84'
31.03.2013
31 марта 2013
вс
12:30
69'
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
1
Амкар
1
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
16:45
Рубин
0 : 0
Волга
87'
87'
87'
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
16:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Рубин
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
12:30
Волга
1 : 1
Спартак
55'
55'
55'
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Волга
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Волга
1 : 2
Зенит
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Волга
1
Зенит
2
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
18:00
Алания
0 : 2
Волга
67'
67'
67'
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
18:00
67'
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Алания
0
Волга
2
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 1
Волга
88'
88'
88'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Крылья Советов
0
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
15:30
Волга
0 : 2
Мордовия
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Волга
0
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
15:00
Анжи
2 : 1
Волга
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Анжи
2
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
12:30
Волга
2 : 3
ЦСКА
44'
44'
44'
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
12:30
44'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Волга
2
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
16:00
Амкар
3 : 2
Волга
48'
48'
48'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
16:00
48'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Амкар
3
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
15:30
Волга
1 : 1
Ростов
87'
87'
87'
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
15:30
87'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Волга
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:30
Кубань (ЛФЛ)
6 : 2
Волга
77'
86'
77'
86'
77'
86'
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:30
77'
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
6
Волга
2
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
16:30
Волга
0 : 2
Локомотив
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Волга
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
11.08.2012
11 авг. 2012
сб
18:30
Ахмат
2 : 0
Волга
64'
64'
64'
11.08.2012
11 авг. 2012
сб
18:30
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ахмат
2
Волга
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
17:00
Волга
1 : 2
Рубин
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Волга
1
Рубин
2
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
29.07.2012
29 июля 2012
вс
16:30
Спартак
2 : 1
Волга
33'
82'
33'
82'
33'
82'
29.07.2012
29 июля 2012
вс
16:30
33'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Спартак
2
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
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