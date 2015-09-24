Марат Дзахмишев
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 янв. 1980 (41) год
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 18:30
Спартак-Нальчик
0 : 2
Амкар
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 18:30
минуты: 1' - 62'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак-Нальчик
0
Амкар
2
минуты: 1' - 62' / Россия. Кубок, 1/16 финала