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Олимпиада
Казбек Гетериев
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
30 июня 1985 (35) лет
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Амкар
3 : 1
Спартак-Нальчик
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Амкар
3
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
05.11.2010
05 нояб. 2010
пт
16:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сатурн
85'
85'
85'
05.11.2010
05 нояб. 2010
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
2
Сатурн
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
14:00
Ахмат
1 : 1
Спартак-Нальчик
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ахмат
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:15
Спартак-Нальчик
2 : 1
Томь
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак-Нальчик
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
19:45
Локомотив
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:30
Спартак-Нальчик
2 : 3
Зенит
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
2
Зенит
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
14:45
Динамо
0 : 3
Спартак-Нальчик
35'
35'
35'
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо
0
Спартак-Нальчик
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
20.09.2010
20 сент. 2010
пн
18:15
Спартак-Нальчик
0 : 2
Спартак
20.09.2010
20 сент. 2010
пн
18:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Спартак-Нальчик
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:15
Крылья Советов
2 : 0
Спартак-Нальчик
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Крылья Советов
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Рубин
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Спартак-Нальчик
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
20.08.2010
20 авг. 2010
пт
20:00
Ростов
1 : 1
Спартак-Нальчик
20.08.2010
20 авг. 2010
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ростов
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
08.08.2010
08 авг. 2010
вс
20:00
Алания
1 : 0
Спартак-Нальчик
08.08.2010
08 авг. 2010
вс
20:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Алания
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
30.07.2010
30 июля 2010
пт
20:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
30.07.2010
30 июля 2010
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.07.2010
25 июля 2010
вс
20:00
ЦСКА
1 : 2
Спартак-Нальчик
25.07.2010
25 июля 2010
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
ЦСКА
1
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
19.07.2010
19 июля 2010
пн
19:45
Сатурн
3 : 1
Спартак-Нальчик
19.07.2010
19 июля 2010
пн
19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Сатурн
3
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
08.07.2010
08 июля 2010
чт
18:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Ахмат
08.07.2010
08 июля 2010
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Спартак-Нальчик
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
15.05.2010
15 мая 2010
сб
15:15
Томь
1 : 0
Спартак-Нальчик
15.05.2010
15 мая 2010
сб
15:15
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Томь
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
11.05.2010
11 мая 2010
вт
17:15
Спартак-Нальчик
1 : 1
Локомотив
11.05.2010
11 мая 2010
вт
17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Спартак-Нальчик
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
06.05.2010
06 мая 2010
чт
17:45
Зенит
3 : 1
Спартак-Нальчик
06.05.2010
06 мая 2010
чт
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Зенит
3
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Динамо
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Спартак-Нальчик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
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