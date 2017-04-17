Артем Сердюк
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 янв. 1990 (31) год
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
Химки
1 : 0
Балтика
58'
58'
58'
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
1
Балтика
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 32 тур
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 20:00
Балтика
0 : 0
СКА-Хабаровск
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 20:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 31 тур
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 13:00
Тамбов
0 : 1
Балтика
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 13:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тамбов
0
Балтика
1
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 30 тур
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:00
Балтика
0 : 2
Тосно
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Балтика
0
Тосно
2
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 29 тур
19.03.2017 19 марта 2017 вс 16:00
Балтика
0 : 0
Луч
19.03.2017 19 марта 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
0
Луч
0
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 27 тур
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Балтика
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Спартак-Нальчик
0
Балтика
0
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 16:00
Зенит-2
1 : 1
Балтика
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 16:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Зенит-2
1
Балтика
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 24 тур
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 17:00
Балтика
0 : 3
Динамо
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 17:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
0
Динамо
3
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Тюмень
2 : 2
Балтика
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
минуты: 56' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Балтика
2
минуты: 56' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Балтика
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Балтика
1
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 17 тур
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 16 тур
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 20:00
Балтика
0 : 0
Химки
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 20:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Балтика
0
Химки
0
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 14 тур
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
27'
27'
27'
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 9:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 13 тур
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 12:00
Луч
1 : 1
Балтика
90'
90'
90'
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 12:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Балтика
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 20:00
Балтика
1 : 1
Спартак-Нальчик
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 20:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:30
Волгарь
1 : 0
Балтика
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:30
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1
Балтика
0
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:00
Балтика
0 : 0
Зенит-2
5'
5'
5'
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0
Зенит-2
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 6 тур
27.07.2016 27 июля 2016 ср 19:30
Динамо
2 : 1
Балтика
27.07.2016 27 июля 2016 ср 19:30
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Динамо
2
Балтика
1
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
16.07.2016 16 июля 2016 сб 19:00
Балтика
1 : 0
Тюмень
16.07.2016 16 июля 2016 сб 19:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 2 тур