Барак Ицхаки
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
25 сент. 1984 (36) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Вильярреал
0 : 1
Маккаби
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вильярреал
0
Маккаби
1
был в запасе
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
Маккаби
0 : 2
Славия
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Маккаби
0
Славия
2
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
Маккаби
0 : 0
Вильярреал
90'
90'
90'
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Маккаби
0
Вильярреал
0
был в запасе