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Баскетбол
Материалы
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Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Барак Ицхаки
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
25 сент. 1984 (36) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2011/2012
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Вильярреал
0 : 1
Маккаби
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вильярреал
0
Маккаби
1
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Маккаби
0 : 2
Славия
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Маккаби
0
Славия
2
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Маккаби
0 : 0
Вильярреал
90'
90'
90'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Маккаби
0
Вильярреал
0
был в запасе