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Олимпиада
Виктор Будянский
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 янв. 1984 (37) лет
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:30
Спартак
1 : 0
Химки
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
Ахмат
2 : 0
Химки
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
2
Химки
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
18:00
Химки
1 : 1
Москва
16.05.2009
16 мая 2009
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Москва
1
был в запасе
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Химки
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:30
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак-Нальчик
0
Химки
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:45
Химки
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:45
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Химки
2
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
Зенит
4 : 2
Химки
16'
16'
16'
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
4
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
15:30
Химки
0 : 3
ЦСКА
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Химки
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
10.04.2009
10 апр. 2009
пт
17:00
Крылья Советов
3 : 0
Химки
10.04.2009
10 апр. 2009
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
3
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
03.04.2009
03 апр. 2009
пт
18:00
Химки
0 : 1
Ростов
39'
39'
39'
03.04.2009
03 апр. 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Химки
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
14.03.2009
14 марта 2009
сб
16:30
Локомотив
1 : 1
Химки
14.03.2009
14 марта 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур