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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Павел Лондак
№30
Вратарь
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Команда
Русенборг
Гражданство
Эстония
Дата рождения
14 мая 1980 (40) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
30.07.2019
30 июля 2019
вт
20:00
Нымме Калью
0 : 2
Селтик
30.07.2019
30 июля 2019
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Нымме Калью
0
Селтик
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
24.07.2019
24 июля 2019
ср
21:45
Селтик
5 : 0
Нымме Калью
24.07.2019
24 июля 2019
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Селтик
5
Нымме Калью
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
16.07.2019
16 июля 2019
вт
18:00
Шкендия
1 : 2
Нымме Калью
16.07.2019
16 июля 2019
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд
Шкендия
1
Нымме Калью
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд
09.07.2019
09 июля 2019
вт
19:00
Нымме Калью
0 : 1
Шкендия
09.07.2019
09 июля 2019
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд
Нымме Калью
0
Шкендия
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд