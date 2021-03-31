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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Медицина
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Теннис
Олимпиада
Серхи Морено
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Андорра
Дата рождения
25 нояб. 1987 (33) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига d
отбор че-2020
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Андорра
1 : 4
Венгрия
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Андорра
1
Венгрия
4
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Польша
3 : 0
Андорра
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Польша
3
Андорра
0
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Андорра
0 : 1
Албания
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 79' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Андорра
0
Албания
1
минуты: 79' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур