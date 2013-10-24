Янив Катан
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
27 янв. 1981 (40) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
ПАОК
3 : 2
Маккаби
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
3
Маккаби
2
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
Маккаби
0 : 1
АЗ Алкмаар
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
0
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур