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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Декель Кейнан
№21
Защитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Израиль
Дата рождения
15 сент. 1984 (36) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
АЗ Алкмаар
2 : 0
Маккаби
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЗ Алкмаар
2
Маккаби
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
Маккаби
0 : 0
ПАОК
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Маккаби
0
ПАОК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
ПАОК
3 : 2
Маккаби
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
3
Маккаби
2
был в запасе
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
19:00
Шахтер
2 : 2
Маккаби
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шахтер
2
Маккаби
2
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Маккаби
0 : 1
АЗ Алкмаар
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
0
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур