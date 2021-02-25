Таль Бен-Хаим
№26
Защитник
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Команда
Бейтар
Гражданство
Израиль
Дата рождения
31 марта 1982 (39) лет
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Шахтер
1 : 0
Маккаби
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шахтер
1
Маккаби
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Маккаби
0 : 2
Шахтер
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Маккаби
0
Шахтер
2
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала