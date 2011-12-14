Нир Давидович
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
17 дек. 1976 (44) года
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
Маккаби
0 : 3
Шальке-04
14.12.2011 14 дек. 2011 ср 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маккаби
0
Шальке-04
3
был в запасе
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
АЕК
2 : 1
Маккаби
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
2
Маккаби
1
был в запасе
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
Стяуа
4 : 2
Маккаби
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стяуа
4
Маккаби
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
Маккаби
5 : 0
Стяуа
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Маккаби
5
Стяуа
0
был в запасе
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
Шальке-04
3 : 1
Маккаби
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шальке-04
3
Маккаби
1
был в запасе