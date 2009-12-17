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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Олимпиада
Оганнес Гоарян
№88
Нападающий
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Команда
Пюник
Гражданство
Армения
Дата рождения
18 марта 1988 (33) года
Рост
174
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
Эвертон
0 : 1
БАТЭ
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Эвертон
0
БАТЭ
1
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
БАТЭ
1 : 2
Бенфика
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
БАТЭ
1
Бенфика
2
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
БАТЭ
2 : 1
АЕК
70'
70'
70'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 66' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
БАТЭ
2
АЕК
1
минуты: 66' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
БАТЭ
1 : 2
Эвертон
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
1
Эвертон
2
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
Бенфика
2 : 0
БАТЭ
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
минуты: 56' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бенфика
2
БАТЭ
0
минуты: 56' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур