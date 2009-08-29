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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Олимпиада
Егор Ридош
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 февр. 1989 (32) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
13:00
Томь
0 : 0
Москва
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Томь
0
Москва
0
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
19:30
Спартак-Нальчик
3 : 0
Томь
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак-Нальчик
3
Томь
0
был в запасе
25.07.2009
25 июля 2009
сб
20:00
Ростов
0 : 0
Томь
25.07.2009
25 июля 2009
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0
Томь
0
был в запасе