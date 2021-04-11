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Олимпиада
Евгений Баляйкин
№32
Полузащитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 мая 1988 (32) года
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2014/2015
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Балтика
-:-
Томь
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
-
Томь
-
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Динамо
1 : 0
Томь
26'
78'
26'
78'
26'
78'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
1 : 2
Томь
14'
14'
14'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
19'
19'
19'
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
14:30
минуты: 1' - 38'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2
Томь
0
минуты: 1' - 38' / Россия. ФНЛ, 15 тур