Валентин Филатов
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 марта 1982 (39) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:00
Тосно
1 : 0
Волга
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тосно
1
Волга
0
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Балтика
0 : 2
Тосно
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0
Тосно
2
был в запасе
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
Тосно
1 : 0
Анжи
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тосно
1
Анжи
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Тосно
2 : 0
Сибирь
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тосно
2
Сибирь
0
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
Тюмень
2 : 1
Тосно
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тюмень
2
Тосно
1
был в запасе
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 9:00
Сахалин
0 : 3
Тосно
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сахалин
0
Тосно
3
был в запасе
21.11.2014 21 нояб. 2014 пт 18:00
Тосно
2 : 1
Луч
24'
24'
24'
21.11.2014 21 нояб. 2014 пт 18:00
24'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Тосно
2
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:30
Крылья Советов
0 : 2
Тосно
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
0
Тосно
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 13:00
Сочи
1 : 3
Тосно
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
1
Тосно
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
Тосно
2 : 4
Волгарь
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тосно
2
Волгарь
4
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 17 тур
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
Анжи
1 : 0
Тосно
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Анжи
1
Тосно
0
был в запасе
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сибирь
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
Тосно
1 : 0
Сахалин
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тосно
1
Сахалин
0
был в запасе