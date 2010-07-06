Паата Джинчарадзе
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 окт. 1974 (46) лет
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.07.2010 06 июля 2010 вт 17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
06.07.2010 06 июля 2010 вт 17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Сочи
0
Динамо
0
был в запасе
04.06.2010 04 июня 2010 пт 18:00
Динамо
1 : 1
Химки
04.06.2010 04 июня 2010 пт 18:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Динамо
1
Химки
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
Динамо
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Динамо
0
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
24.05.2010 24 мая 2010 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо
24.05.2010 24 мая 2010 пн 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 12 тур
СКА-Хабаровск
0
Динамо
0
был в запасе
21.05.2010 21 мая 2010 пт 11:00
Луч
0 : 3
Динамо
21.05.2010 21 мая 2010 пт 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Луч
0
Динамо
3
был в запасе
02.05.2010 02 мая 2010 вс 16:00
Волгарь
3 : 0
Динамо
35'
35'
35'
02.05.2010 02 мая 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волгарь
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 18:00
Ротор
1 : 0
Динамо
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Ротор
1
Динамо
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 17:30
Динамо
0 : 0
Мордовия
32'
32'
32'
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Динамо
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 18:00
Краснодар
5 : 1
Динамо
22'
22'
22'
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Краснодар
5
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур