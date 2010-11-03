Жан Були
№0
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
4 сент. 1980 (40) лет
Рост
175
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Авангард
1 : 2
Луч
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Авангард
1
Луч
2
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 8:00
Луч
1 : 1
Ротор
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 8:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Луч
1
Ротор
1
минуты: 78' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 17:30
Динамо
1 : 1
Луч
36'
36'
36'
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 17:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Динамо
1
Луч
1
минуты: 1' - 80' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 18:30
Химки
1 : 1
Луч
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 18:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Химки
1
Луч
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:30
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Луч
77'
77'
77'
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:30
минуты: 67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Луч
0
минуты: 67' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 11:00
Луч
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Луч
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
06.07.2010 06 июля 2010 вт 11:00
Луч
4 : 3
Авангард
06.07.2010 06 июля 2010 вт 11:00
минуты: 1' - 89'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Луч
4
Авангард
3
минуты: 1' - 89' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
26.06.2010 26 июня 2010 сб 18:00
Волгарь
2 : 1
Луч
71'
71'
71'
26.06.2010 26 июня 2010 сб 18:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Волгарь
2
Луч
1
минуты: 65' - 90' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
Ротор
2 : 2
Луч
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Ротор
2
Луч
2
был в запасе
15.06.2010 15 июня 2010 вт 11:00
Луч
2 : 0
Мордовия
15.06.2010 15 июня 2010 вт 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Луч
2
Мордовия
0
был в запасе
21.05.2010 21 мая 2010 пт 11:00
Луч
0 : 3
Динамо
21.05.2010 21 мая 2010 пт 11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Луч
0
Динамо
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010 13 мая 2010 чт 17:00
Балтика
1 : 0
Луч
13.05.2010 13 мая 2010 чт 17:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Балтика
1
Луч
0
минуты: 1' - 67' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010 10 мая 2010 пн 15:00
Сочи
1 : 2
Луч
10.05.2010 10 мая 2010 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Сочи
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 8:00
Луч
1 : 0
Урал
02.05.2010 02 мая 2010 вс 8:00
минуты: 1' - 76'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Луч
1
Урал
0
минуты: 1' - 76' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 17:00
Волга
2 : 2
Луч
35'
35'
35'
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 17:00
35'
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Волга
2
Луч
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 12:00
Луч
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 12:00
минуты: 61' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Луч
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 61' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 9:00
Луч
0 : 0
Химки
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 9:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Луч
0
Химки
0
был в запасе
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур