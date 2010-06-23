Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дмитрий Ларин
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 июля 1973 (47) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Динамо
2 : 1
Иртыш
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Динамо
2
Иртыш
1
был в запасе
12.06.2010
12 июня 2010
сб
16:00
Волга
1 : 1
Динамо
12.06.2010
12 июня 2010
сб
16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Волга
1
Динамо
1
был в запасе
04.06.2010
04 июня 2010
пт
18:00
Динамо
1 : 1
Химки
04.06.2010
04 июня 2010
пт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Динамо
1
Химки
1
был в запасе
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Динамо
0
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 79' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 12 тур
СКА-Хабаровск
0
Динамо
0
был в запасе
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
Луч
0 : 3
Динамо
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Луч
0
Динамо
3
был в запасе
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:30
Динамо
1 : 0
Авангард
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Динамо
1
Авангард
0
был в запасе
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Волгарь
3 : 0
Динамо
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волгарь
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
Ротор
1 : 0
Динамо
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Ротор
1
Динамо
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
Динамо
0 : 0
Мордовия
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Динамо
0
Мордовия
0
был в запасе
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
18:00
Краснодар
5 : 1
Динамо
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Краснодар
5
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур