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Олимпиада
Таави Ряхн
№3
Защитник
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Команда
Флора
Гражданство
Эстония
Дата рождения
16 мая 1981 (39) лет
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
17:30
Балтика
1 : 2
Динамо
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
17:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
1
Динамо
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Балтика
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Балтика
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:30
Балтика
3 : 1
Химки
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Балтика
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
Луч
2 : 1
Балтика
78'
78'
78'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Луч
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
83'
83'
83'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Ротор
1 : 0
Балтика
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Ротор
1
Балтика
0
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Волгарь
2
Балтика
2
был в запасе