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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Дмитрий Круглов
№16
Защитник
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Команда
Левадия
Гражданство
Эстония
Дата рождения
24 мая 1984 (36) лет
Рост
171
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
отбор че-2020
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
11.07.2019
11 июля 2019
чт
23:00
Стьярнан
2 : 1
Левадия
11.07.2019
11 июля 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Стьярнан
2
Левадия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд