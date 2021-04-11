Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рагнар Клаван
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Кальяри
Гражданство
Эстония
Дата рождения
30 окт. 1985 (35) лет
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:30
Интер
-:-
Кальяри
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
-
Кальяри
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Кальяри
0 : 2
Верона
25'
25'
25'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0
Верона
2
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
Специя
2 : 1
Кальяри
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2
Кальяри
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1
Ювентус
3
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Сампдория
2 : 2
Кальяри
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кальяри
2
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Парма
0 : 0
Кальяри
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
Кальяри
1 : 3
Интер
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1
Интер
3
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Специя
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:45
Ювентус
2 : 0
Кальяри
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2
Кальяри
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 8 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
Кальяри
2 : 0
Сампдория
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2
Сампдория
0
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
22:45
Болонья
3 : 2
Кальяри
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3
Кальяри
2
был в запасе