Артур Котенко
№1
Вратарь
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Команда
Шахтер
Гражданство
Эстония
Дата рождения
20 авг. 1981 (39) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Эстония
1 : 1
Армения
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Эстония
1
Армения
1
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Эстония
3 : 3
Северная Македония
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 3 тур
Эстония
3
Северная Македония
3
был в запасе
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 19:00
Армения
2 : 0
Эстония
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Армения
2
Эстония
0
был в запасе
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Эстония
0 : 1
Грузия
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Эстония
0
Грузия
1
был в запасе