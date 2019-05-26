Дмитрий Ятченко
№2
Защитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 авг. 1986 (34) года
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Зенит
4 : 1
Енисей
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
4
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
19.05.2019 19 мая 2019 вс 14:00
Енисей
2 : 2
Динамо
19.05.2019 19 мая 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Енисей
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
11.05.2019 11 мая 2019 сб 14:00
Енисей
0 : 4
Краснодар
11.05.2019 11 мая 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Енисей
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
03.05.2019 03 мая 2019 пт 14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
03.05.2019 03 мая 2019 пт 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Енисей
3
Анжи
1
был в запасе
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 19:00
Спартак
2 : 0
Енисей
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
2
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 11:30
Енисей
0 : 0
Уфа
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Енисей
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 14:00
Урал
3 : 2
Енисей
21'
21'
21'
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 14:00
21'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
3
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
30.03.2019 30 марта 2019 сб 11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
30.03.2019 30 марта 2019 сб 11:30
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Енисей
1
Рубин
1
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
16.03.2019 16 марта 2019 сб 19:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
69'
69'
69'
16.03.2019 16 марта 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Арсенал
2
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
09.03.2019 09 марта 2019 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
09.03.2019 09 марта 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:00
Енисей
1 : 1
Ростов
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Енисей
1
Ростов
1
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 15:00
ЦСКА
2 : 1
Енисей
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Енисей
1
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 14:00
Енисей
1 : 1
Ахмат
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Енисей
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 14:00
Динамо
1 : 2
Енисей
55'
55'
55'
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 14:00
55'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:00
Краснодар
3 : 0
Енисей
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
3
Енисей
0
был в запасе
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 19:00
Анжи
2 : 1
Енисей
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 19:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Анжи
2
Енисей
1
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:00
Енисей
0 : 3
Локомотив
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Енисей
0
Локомотив
3
был в запасе
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 11:30
Оренбург
0 : 0
Енисей
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Оренбург
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 11:30
Енисей
2 : 3
Спартак
61'
61'
61'
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Енисей
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
Уфа
2 : 1
Енисей
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
2
Енисей
1
был в запасе