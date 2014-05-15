Александр Амисулашвили
№5
Защитник
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Команда
Кешля
Гражданство
Грузия
Дата рождения
20 авг. 1982 (38) лет
Рост
188
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Анжи
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
10.05.2014 10 мая 2014 сб 14:15
Крылья Советов
0 : 4
Рубин
10.05.2014 10 мая 2014 сб 14:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
0
Рубин
4
был в запасе
03.05.2014 03 мая 2014 сб 18:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
Крылья Советов
03.05.2014 03 мая 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 2
Амкар
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Крылья Советов
2
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 12:00
Томь
2 : 0
Крылья Советов
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 18:30
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
08.04.2014 08 апр. 2014 вт 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
08.04.2014 08 апр. 2014 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Крылья Советов
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 15:30
Крылья Советов
1 : 3
ЦСКА
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Крылья Советов
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
15.03.2014 15 марта 2014 сб 12:30
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
15.03.2014 15 марта 2014 сб 12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Крылья Советов
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:30
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Локомотив
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 12:30
Волга
1 : 2
Крылья Советов
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Волга
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 15:00
Крылья Советов
1 : 0
Краснодар
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Крылья Советов
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 15:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Урал
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Крылья Советов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
04.11.2013 04 нояб. 2013 пн 15:00
Ахмат
0 : 1
Крылья Советов
04.11.2013 04 нояб. 2013 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ахмат
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 2
Волга
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
2
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 14:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Ростов
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Крылья Советов
2
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 12:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 17:15
Крылья Советов
1 : 4
Зенит
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Крылья Советов
1
Зенит
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур