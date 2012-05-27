Виталий Шумейко
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
6 окт. 1981 (39) лет
Рост
195
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2012 27 мая 2012 вс 17:00
Волгарь
0 : 1
Химки
69'
69'
69'
27.05.2012 27 мая 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 49 тур
Волгарь
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 49 тур
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 18:00
Химки
0 : 2
Торпедо
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
Химки
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
Химки
1 : 1
Балтика
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 41 тур
Химки
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 41 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химки
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
СКА-Хабаровск
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Химки
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
90'
90'
90'
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Мордовия
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 19:00
Балтика
4 : 1
Химки
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Балтика
4
Химки
1
был в запасе
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 0
Луч
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Химки
1
Луч
0
был в запасе
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:00
Урал
5 : 2
Химки
27'
27'
27'
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Урал
5
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
Химки
0 : 0
Динамо
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
Химки
1 : 3
Сибирь
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Химки
1
Сибирь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
53'
53'
53'
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
53'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:00
Химки
1 : 1
Балтика
14.05.2011 14 мая 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
Химки
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
Луч
0 : 0
Химки
43'
43'
43'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Луч
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 7 тур
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 16:00
Химки
3 : 1
Урал
7'
7'
7'
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 16:00
7'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Химки
3
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 18:00
Динамо
4 : 2
Химки
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Динамо
4
Химки
2
был в запасе