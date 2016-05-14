Стипе Плетикоса
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
8 янв. 1979 (42) года
Рост
193
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 18:00
Депортиво
0 : 2
Реал
14.05.2016 14 мая 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Вильярреал
0 : 2
Депортиво
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0
Депортиво
2
был в запасе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 19:15
Депортиво
0 : 2
Хетафе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 19:15
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0
Хетафе
2
был в запасе
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 23:05
Эйбар
1 : 1
Депортиво
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 23:05
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
1
Депортиво
1
был в запасе
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
Севилья
1 : 1
Депортиво
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
1
Депортиво
1
был в запасе
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 21:30
Депортиво
1 : 3
Лас-Пальмас
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
3
был в запасе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:30
Атлетико
3 : 0
Депортиво
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
3
Депортиво
0
был в запасе
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 20:15
Эспаньол
1 : 0
Депортиво
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1
Депортиво
0
был в запасе
01.02.2016 01 февр. 2016 пн 22:30
Депортиво
2 : 2
Райо Вальекано
01.02.2016 01 февр. 2016 пн 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2
Райо Вальекано
2
был в запасе