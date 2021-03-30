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Материалы
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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джанер Эркин
№88
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Турция
Дата рождения
4 окт. 1988 (32) года
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
италия. серия а
лига чемпионов
лига чемпионов квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Турция
3 : 3
Латвия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 83'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Турция
3
Латвия
3
минуты: 1' - 83' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Норвегия
0 : 3
Турция
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
минуты: 69' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Норвегия
0
Турция
3
минуты: 69' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:00
Турция
4 : 2
Нидерланды
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:00
минуты: 64' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Турция
4
Нидерланды
2
минуты: 64' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур