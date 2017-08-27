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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Константин Зырянов
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 окт. 1977 (43) года
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
17:00
Авангард
1 : 1
Зенит-2
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Авангард
1
Зенит-2
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 10 тур
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Зенит-2
2 : 0
Балтика
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
2
Балтика
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 8 тур