Николай Заболотный
№12
Вратарь
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 апр. 1990 (30) лет
Рост
184
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Вратарь «Сочи» снес Понсе в штрафной, но пенальти не было. Есть мнение, что до этого он коснулся мяча рукой
#Спартак
11 июля 2020, 23:07