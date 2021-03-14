Александр Денисов
№3
Защитник
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 февр. 1989 (32) года
Рост
185
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:30
Тамбов
-:-
Краснодар
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
-
Краснодар
-
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 18'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 1' - 18' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 20:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
16'
16'
16'
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 20:00
минуты: 1' - 19'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 19' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 18:00
Арсенал
2 : 3
Уфа
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2
Уфа
3
был в запасе
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 19:00
Арсенал
0 : 0
Ахмат
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 19:00
минуты: 50' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0
Ахмат
0
минуты: 50' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур