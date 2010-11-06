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Олимпиада
Бранислав Крунич
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
28 янв. 1979 (42) года
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Динамо
4
Сочи
1
минуты: 69' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
17:30
Балтика
1 : 2
Динамо
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
17:30
минуты: 63' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
1
Динамо
2
минуты: 63' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
Химки
2 : 2
Динамо
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Химки
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Динамо
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
Динамо
1 : 1
Луч
90'
90'
90'
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:30
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Динамо
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 65' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
Авангард
1 : 2
Динамо
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 4'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Авангард
1
Динамо
2
минуты: 1' - 4' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
18:00
Динамо
2 : 3
Волгарь
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Динамо
2
Волгарь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 1
Ротор
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Динамо
0
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Мордовия
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
Динамо
4 : 3
Краснодар
83'
83'
83'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
83'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Динамо
4
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур