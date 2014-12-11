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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Олимпиада
Никола Дринчич
№18
Полузащитник
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Команда
Партизан
Гражданство
Черногория
Дата рождения
7 сент. 1984 (36) лет
Рост
181
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Партизан
0 : 0
Астерас
46'
46'
46'
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
0
Астерас
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
Бешикташ
2 : 1
Партизан
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
2
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Партизан
0 : 4
Бешикташ
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Партизан
0
Бешикташ
4
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Партизан
0 : 0
Тоттенхэм
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Партизан
0
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур