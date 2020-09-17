Ренат Янбаев
№55
Защитник
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Команда
Знамя
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 апр. 1984 (37) лет
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:00
Знамя
0 : 3
Ахмат
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Знамя
0
Ахмат
3
минуты: 1' - 82' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур