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Олимпиада
Александр Евстафьев
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 янв. 1985 (36) лет
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Динамо
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
Сочи
1 : 1
Урал
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Сочи
1
Урал
1
минуты: 1' - 81' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
57'
57'
57'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
минуты: 1' - 73'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Сочи
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сочи
60'
60'
60'
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Волга
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Сочи
0
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
Сочи
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
минуты: 1' - 88'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Сочи
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 88' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
9'
9'
9'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
9'
минуты: 1' - 53'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
минуты: 1' - 53' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
6:00
Луч
1 : 0
Сочи
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
6:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Луч
1
Сочи
0
минуты: 1' - 83' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
Сочи
1 : 0
Авангард
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 79'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Сочи
1
Авангард
0
минуты: 1' - 79' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 38' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 38' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сочи
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 1' - 78' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:30
Авангард
0 : 1
Химки
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0
Химки
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:00
Химки
1 : 3
Ротор
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Химки
1
Ротор
3
был в запасе
23.06.2010
23 июня 2010
ср
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
23.06.2010
23 июня 2010
ср
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Мордовия
2
Химки
1
был в запасе
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Химки
0
Краснодар
0
был в запасе
04.06.2010
04 июня 2010
пт
18:00
Динамо
1 : 1
Химки
04.06.2010
04 июня 2010
пт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Динамо
1
Химки
1
был в запасе
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Химки
4 : 1
Сочи
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Химки
4
Сочи
1
был в запасе
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
Химки
1 : 0
Балтика
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Химки
1
Балтика
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010
13 мая 2010
чт
14:30
Иртыш
0 : 0
Химки
13.05.2010
13 мая 2010
чт
14:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Иртыш
0
Химки
0
был в запасе
10.05.2010
10 мая 2010
пн
14:00
Урал
0 : 2
Химки
10.05.2010
10 мая 2010
пн
14:00
минуты: 1' - 50'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Урал
0
Химки
2
минуты: 1' - 50' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
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