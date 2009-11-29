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Олимпиада
Вуле Тривунович
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
13 марта 1983 (38) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Химки
1 : 3
Локомотив
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Химки
1
Локомотив
3
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Амкар
2 : 0
Химки
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Амкар
2
Химки
0
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
14:00
Химки
1 : 3
Томь
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Томь
3
был в запасе
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
20:15
Сатурн
1 : 0
Химки
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
20:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Сатурн
1
Химки
0
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
15:15
Химки
0 : 3
Спартак
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
0
Спартак
3
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:30
Рубин
2 : 1
Химки
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
2
Химки
1
был в запасе
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
15:15
Химки
1 : 2
Ахмат
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Химки
1
Ахмат
2
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:30
Москва
3 : 0
Химки
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Москва
3
Химки
0
был в запасе
18.09.2009
18 сент. 2009
пт
18:00
Химки
0 : 2
Спартак-Нальчик
18.09.2009
18 сент. 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:45
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Химки
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:15
ЦСКА
2 : 1
Химки
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:15
минуты: 1' - 18'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
2
Химки
1
минуты: 1' - 18' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
13:15
Химки
1 : 3
Крылья Советов
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
13:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Крылья Советов
3
был в запасе
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
19:45
Ростов
2 : 0
Химки
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
2
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
14:00
Химки
0 : 2
Динамо
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
24.07.2009
24 июля 2009
пт
18:00
Химки
2 : 0
Амкар
24.07.2009
24 июля 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Химки
2
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
19.07.2009
19 июля 2009
вс
12:45
Томь
4 : 0
Химки
19.07.2009
19 июля 2009
вс
12:45
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Томь
4
Химки
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
10.07.2009
10 июля 2009
пт
18:00
Химки
1 : 0
Сатурн
10.07.2009
10 июля 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
1
Сатурн
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
06.07.2009
06 июля 2009
пн
18:00
Химки
2 : 3
Рубин
06.07.2009
06 июля 2009
пн
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Рубин
3
был в запасе
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
Зенит
4 : 2
Химки
8'
8'
8'
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
8'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
4
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
15:30
Химки
0 : 3
ЦСКА
78'
78'
78'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Химки
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
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