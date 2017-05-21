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Олимпиада
Виталий Калешин
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 окт. 1980 (40) лет
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Томь
1 : 5
Краснодар
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Томь
1
Краснодар
5
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
Зенит
1 : 0
Краснодар
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Зенит
1
Краснодар
0
был в запасе
01.05.2017
01 мая 2017
пн
18:00
Краснодар
0 : 0
Анжи
01.05.2017
01 мая 2017
пн
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
0
Анжи
0
был в запасе
03.04.2017
03 апр. 2017
пн
19:30
Ростов
0 : 0
Краснодар
03.04.2017
03 апр. 2017
пн
19:30
минуты: 1' - 12'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 12' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
19.03.2017
19 марта 2017
вс
16:30
Краснодар
0 : 0
Уфа
19.03.2017
19 марта 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
13.03.2017
13 марта 2017
пн
19:30
Локомотив
1 : 2
Краснодар
13.03.2017
13 марта 2017
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Локомотив
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:00
Краснодар
1 : 1
Крылья Советов
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2016
01 дек. 2016
чт
18:00
Ахмат
2 : 1
Краснодар
01.12.2016
01 дек. 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
19:00
Краснодар
2 : 1
Зенит
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
2
Зенит
1
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
14:30
Краснодар
3 : 0
Урал
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
3
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
19:30
Краснодар
3 : 3
Оренбург
20'
20'
20'
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
3
Оренбург
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:30
Анжи
0 : 0
Краснодар
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
0
Краснодар
0
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
19:00
Краснодар
1 : 0
Амкар
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 21'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Краснодар
1
Рубин
0
минуты: 1' - 21' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
17:00
ЦСКА
1 : 1
Краснодар
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 60' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
20:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Краснодар
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
14:00
Уфа
0 : 0
Краснодар
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Уфа
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:15
Краснодар
1 : 2
Локомотив
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:15
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Краснодар
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
18:00
Спартак
2 : 0
Краснодар
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Краснодар
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов
1
Краснодар
1
был в запасе
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