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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Орехов
№9
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 нояб. 1983 (37) лет
Рост
198
Вес
95
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
россия. кубок
Сезон:
2010/2011
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
Панатинаикос
0 : 0
Рубин
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Панатинаикос
0
Рубин
0
был в запасе
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
Копенгаген
1 : 0
Рубин
62'
62'
62'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур