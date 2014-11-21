Георгий Джиоев
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 июня 1986 (34) года
Рост
192
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.11.2014 21 нояб. 2014 пт 18:00
Тосно
2 : 1
Луч
21.11.2014 21 нояб. 2014 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Тосно
2
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 7:00
Луч
1 : 0
Химик
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Луч
1
Химик
0
был в запасе
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 9:00
Луч
1 : 1
Сахалин
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Луч
1
Сахалин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 15:00
Крылья Советов
2 : 2
Луч
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
2
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
15.10.2014 15 окт. 2014 ср 10:00
Луч
1 : 2
Анжи
15.10.2014 15 окт. 2014 ср 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 19:30
Волгарь
2 : 1
Луч
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
2
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 9:00
Луч
1 : 3
Волга
60'
60'
60'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Луч
1
Волга
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:00
Балтика
1 : 2
Луч
55'
55'
55'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Балтика
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 10:00
Луч
2 : 1
Сибирь
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:30
Тюмень
0 : 1
Луч
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 9:00
Луч
4 : 1
Тосно
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 9:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Луч
4
Тосно
1
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 5 тур
12.07.2014 12 июля 2014 сб 17:00
Химик
2 : 3
Луч
12.07.2014 12 июля 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химик
2
Луч
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
06.07.2014 06 июля 2014 вс 10:00
Луч
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.07.2014 06 июля 2014 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур