Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Игорь Кот
№22
Вратарь
Подписаться
Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 июня 1980 (40) лет
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2012/2013
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
4
Мордовия
3
был в запасе
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Мордовия
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Волгарь
1 : 2
Мордовия
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
1
Мордовия
2
был в запасе
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Мордовия
2
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Мордовия
1
Тюмень
1
был в запасе
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Мордовия
5
Химки
0
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
0
Тамбов
0
был в запасе
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1
Мордовия
0
был в запасе