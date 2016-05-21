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Теннис
Олимпиада
Андрей Дикань
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 июля 1977 (43) года
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Краснодар
1 : 0
Амкар
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1
Амкар
0
был в запасе
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
ЦСКА
2 : 0
Краснодар
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
2
Краснодар
0
был в запасе
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
Краснодар
3 : 0
Крылья Советов
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Краснодар
3
Крылья Советов
0
был в запасе
07.05.2016
07 мая 2016
сб
19:30
Рубин
1 : 1
Краснодар
07.05.2016
07 мая 2016
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1
Краснодар
1
был в запасе
01.05.2016
01 мая 2016
вс
19:30
Краснодар
3 : 0
Анжи
01.05.2016
01 мая 2016
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
3
Анжи
0
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
14:30
Краснодар
4 : 0
Уфа
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Краснодар
4
Уфа
0
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
14:30
Ахмат
0 : 1
Краснодар
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0
Краснодар
1
был в запасе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
17:00
Краснодар
6 : 0
Урал
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
6
Урал
0
был в запасе
04.04.2016
04 апр. 2016
пн
19:30
Динамо
1 : 4
Краснодар
04.04.2016
04 апр. 2016
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1
Краснодар
4
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:30
Краснодар
1 : 2
Локомотив
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Краснодар
1
Локомотив
2
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
Мордовия
0 : 1
Краснодар
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Мордовия
0
Краснодар
1
был в запасе
05.03.2016
05 марта 2016
сб
19:30
Краснодар
0 : 0
Зенит
05.03.2016
05 марта 2016
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
0
Зенит
0
был в запасе
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 3
Краснодар
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
19:30
Спартак
3 : 2
Краснодар
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
3
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
Краснодар
2 : 1
ЦСКА
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 4
Краснодар
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:30
Краснодар
2 : 1
Рубин
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:30
Анжи
2 : 2
Краснодар
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
2
Краснодар
2
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Уфа
1 : 1
Краснодар
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
1
Краснодар
1
был в запасе
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