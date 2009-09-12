Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Миодраг Йованович
№0
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
24 марта 1977 (44) года
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:45
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Химки
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:45
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Химки
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
19.07.2009
19 июля 2009
вс
12:45
Томь
4 : 0
Химки
71'
71'
71'
19.07.2009
19 июля 2009
вс
12:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Томь
4
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
10.07.2009
10 июля 2009
пт
18:00
Химки
1 : 0
Сатурн
10.07.2009
10 июля 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
1
Сатурн
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
06.07.2009
06 июля 2009
пн
18:00
Химки
2 : 3
Рубин
06.07.2009
06 июля 2009
пн
18:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Рубин
3
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:45
Химки
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Химки
2
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
Зенит
4 : 2
Химки
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
4
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
15:30
Химки
0 : 3
ЦСКА
76'
76'
76'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Химки
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
03.04.2009
03 апр. 2009
пт
18:00
Химки
0 : 1
Ростов
03.04.2009
03 апр. 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 51'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Химки
0
Ростов
1
минуты: 1' - 51' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
21.03.2009
21 марта 2009
сб
15:15
Динамо
3 : 2
Химки
43'
45'
43'
45'
43'
45'
21.03.2009
21 марта 2009
сб
15:15
43'
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
3
Химки
2
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
14.03.2009
14 марта 2009
сб
16:30
Локомотив
1 : 1
Химки
27'
27'
27'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
16:30
27'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур