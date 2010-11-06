Андрей Степанов
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Эстония
Дата рождения
16 марта 1979 (42) года
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Ротор
0 : 1
Химки
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Ротор
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:30
Волгарь
2 : 2
Химки
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волгарь
2
Химки
2
был в запасе
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 15:00
Химки
0 : 3
Мордовия
59'
59'
59'
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 15:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Химки
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 80' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Краснодар
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
Химки
2 : 2
Динамо
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Химки
2
Динамо
2
минуты: 62' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Сочи
0
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:30
Балтика
3 : 1
Химки
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Балтика
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:30
Авангард
0 : 1
Химки
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0
Химки
1
был в запасе
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:00
Химки
1 : 3
Ротор
09.07.2010 09 июля 2010 пт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Химки
1
Ротор
3
был в запасе
06.07.2010 06 июля 2010 вт 18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.07.2010 06 июля 2010 вт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Химки
1
Волгарь
1
был в запасе
15.06.2010 15 июня 2010 вт 19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010 15 июня 2010 вт 19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Химки
0
Краснодар
0
был в запасе
04.06.2010 04 июня 2010 пт 18:00
Динамо
1 : 1
Химки
04.06.2010 04 июня 2010 пт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Динамо
1
Химки
1
был в запасе
13.05.2010 13 мая 2010 чт 14:30
Иртыш
0 : 0
Химки
13.05.2010 13 мая 2010 чт 14:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Иртыш
0
Химки
0
был в запасе
10.05.2010 10 мая 2010 пн 14:00
Урал
0 : 2
Химки
10.05.2010 10 мая 2010 пн 14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Урал
0
Химки
2
был в запасе
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:00
Химки
1 : 0
Волга
02.05.2010 02 мая 2010 вс 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Химки
1
Волга
0
был в запасе
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
Химки
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Химки
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 9:00
Луч
0 : 0
Химки
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 9:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Луч
0
Химки
0
был в запасе
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
был в запасе
31.03.2010 31 марта 2010 ср 17:30
Химки
3 : 0
Авангард
31.03.2010 31 марта 2010 ср 17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Химки
3
Авангард
0
был в запасе