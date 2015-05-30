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Теннис
Олимпиада
Роман Березовский
№21
Вратарь
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Команда
Гражданство
Армения
Дата рождения
5 авг. 1974 (46) лет
Рост
188
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Динамо
1 : 1
Краснодар
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Динамо
1
Краснодар
1
был в запасе
18.05.2015
18 мая 2015
пн
17:00
Урал
2 : 1
Динамо
18.05.2015
18 мая 2015
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Урал
2
Динамо
1
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Динамо
0 : 0
Торпедо
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Динамо
0
Торпедо
0
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
13:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 2
Динамо
03.05.2015
03 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Динамо
2
был в запасе
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
17:00
Амкар
2 : 0
Динамо
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Амкар
2
Динамо
0
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Ростов
2 : 2
Динамо
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Ростов
2
Динамо
2
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Ахмат
0 : 0
Динамо
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ахмат
0
Динамо
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:30
Динамо
2 : 1
Мордовия
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Динамо
2
Мордовия
1
был в запасе
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
20:30
ЦСКА
1 : 2
Динамо
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
ЦСКА
1
Динамо
2
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
14:15
Динамо
2 : 2
Локомотив
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
14:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Динамо
2
Локомотив
2
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:30
Динамо
0 : 1
Зенит
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
0
Зенит
1
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
13:30
Спартак
1 : 0
Динамо
15.03.2015
15 марта 2015
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Спартак
1
Динамо
0
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
16:00
Динамо
3 : 1
Уфа
08.03.2015
08 марта 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3
Уфа
1
был в запасе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
13:30
Динамо
3 : 0
Ахмат
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Динамо
3
Ахмат
0
был в запасе
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
13:30
Динамо
1 : 0
ЦСКА
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо
1
ЦСКА
0
был в запасе
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
13:30
Локомотив
4 : 2
Динамо
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Локомотив
4
Динамо
2
был в запасе
27.10.2014
27 окт. 2014
пн
20:30
Динамо
0 : 2
Рубин
27.10.2014
27 окт. 2014
пн
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо
0
Рубин
2
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
12:30
Динамо
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Динамо
2
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
22.09.2014
22 сент. 2014
пн
19:00
Торпедо
1 : 3
Динамо
22.09.2014
22 сент. 2014
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Торпедо
1
Динамо
3
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:30
Зенит
3 : 2
Динамо
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Зенит
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
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